'Verband gevonden tussen luchttemperatuur en kans op hartaanval'

Dat zeggen wetenschappers van de Zweedse Lund Universiteit naar aanleiding van hun onderzoek dat maandag op het European Society of Cardiology congres gepresenteerd wordt.

De onderzoekers maakten gebruik van een database met gegevens van 280.873 Zweedse patiënten die tussen 1 januari 1998 en 31 december 2013 een hartaanval hadden gehad. Deze gegevens werden vergeleken met meteorologische gegevens van honderden weerstations van de Swedisch Meteorological and Hydrological Institute.

De onderzoekers verdeelden de luchttemperaturen in de drie categorieën: onder nul, tussen de een en tien graden of boven de tien graden. Uit het Zweedse onderzoek zou blijken dat het aantal hartaanvallen met vier per dag toenam wanneer de temperatuur onder de nul graden zakte, in vergelijking tot de dagen waarop de temperatuur boven de tien graden lag. Ook zeggen de onderzoekers dat windsnelheden, het aantal uren zon en een hogere luchtvochtigheid invloed hebben op het aantal hartaanvallen.

De patiënten werden verdeeld in de subgroepen ouderen, mensen met hypertensie, diabetes en mensen die eerder een hartaanval hadden gehad. De relatie tussen hartaanvallen en weersomstandigheden bleek in alle subgroepen gelijk. Ook zou er geen verschil zijn tussen de resultaten op nationaal en regionaal niveau.

Gedrag

"We weten niet of de resultaten van dit onderzoek worden veroorzaakt door het verschil in temperatuur of door een verandering in iemand zijn gedrag tijdens de winter", aldus professor Moman A. Mohammad. Volgens de onderzoekers is een vervolgstudie nodig om andere factoren die aan een hartaanval bijdragen vast te stellen.

"Infecties van de luchtwegen en griep zijn bekende risicofactoren voor een hartaanval. Daarnaast verandert de lichamelijke activiteit en het eetgedrag per seizoen en zou dit mogelijk ook een rol kunnen spelen in het vaker optreden van een hartaanval tijdens kouder weer."