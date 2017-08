Sigaretten met gaatjes in filter even schadelijk door gedrag roker

Gezondheid Populaire drug ayahuasca 'houdt je een genadeloze spiegel voor' 280 x gedeeld Het brouwsel wordt al honderden jaren gedronken in de Amazone-regenwouden van Zuid-Amerika, maar de laatste jaren lijkt ayahuasca ook in Nederland aan populariteit te winnen. Wat is het, wat doet het met je, en wat zijn de eventuele gezondheidsrisico's?