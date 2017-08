NVOG 'werkt hard' aan centrale registratie van spermadonoren

Dat laat de beroepsvereniging dinsdag weten aan Trouw. De NVOG meldt dat zij hierbij wel rekening moeten houden met de privacy van de donoren.

"Die gegevens zijn wettelijk grondig beschermd, zodat op enkele grote uitzonderingsgevallen na alleen de kinderen de donordata kunnen krijgen", aldus woordvoerder Jesper Smeenk. Samen met minister Edith Schippers willen zij de mogelijkheden van een centrale registratie zo snel mogelijk onderzoeken.

Maximum

Spermadonoren die zich melden in een kliniek moeten verklaren dat zij geen sperma bij andere klinieken afgeven. Ook is in Nederland een maximum gesteld van 25 kinderen per spermadonor, om de kans te verkleinen dat donorkinderen van dezelfde vader zonder het te weten een relatie met elkaar aangaan.

De NVOG is om deze reden wel voorstander van een centraal register, ook om de psychologische impact. "We gaan ervan uit dat er een bepaalde grens is van het aantal halfbroers en –zussen dat iemand kan hebben."

102 kinderen

Afgelopen week werd bekend dat de beroepsvereniging en de Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) zich zorgen maken over twee spermadonoren die bij meerdere klinieken sperma hebben afgestaan. Een van de twee donoren verwekte bij elf klinieken in totaal 102 kinderen.

KLEM en de NVOG laten weten dat ze de zorgen over de twee spermadonoren kenbaar hebben gemaakt aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Een woordvoerster van de IGZ zegt zij, evenals enkele andere partijen, inmiddels een onderzoek naar deze zaak zijn gestart.