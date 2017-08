'Veelvuldig zitten vooral gevaarlijk voor zwakke mensen'

Uit eerder onderzoek bleek al dat veelvuldig zitten en weinig bewegen slecht kan zijn voor de gezondheid. In nieuw onderzoek, gepubliceerd in CMAJ, is ook gekeken naar de invloed die weinig beweging heeft op mensen met zowel een betere als een slechtere gezondheid.

Hiervoor keek het onderzoeksteam naar de data van 3.141 volwassenen die 50 jaar of ouder waren. Zij deden vanaf 2003 of 2005 mee aan een nationaal Amerikaans gezondheidsonderzoek, waarbij zij onder meer activiteitstrackers droegen. Ook werd bekeken in hoeverre zij lijden aan punten uit de zogenoemde "frailty index" bestaande uit 46 ziekten of gezondheidskwalen (waaronder artritis, dementie en diabetes type 2). De onderzoeksdeelnemers werden tot 2011 gevolgd, of tot hun overlijden.

Kwetsbaar

Daaruit bleek dat bij de mensen die laag op de index scoren (zij lijden aan 10 procent of minder van de genoemde punten in de index) er geen verband werd gevonden tussen veel zitten (oftewel minder dan wekelijks 2,5 uur bewegen) en een hoger risico op een vroegtijdig overlijden.

Dit verband is wel aangetroffen bij personen die "kwetsbaar" zijn (zij hebben last van 10 tot 20 procent van de punten) en "fragiele" mensen (meer dan 20 procent). Bijna 19 procent van de "kwetsbare" groep die weinig bewoog overleed vroegtijdig en dit geldt voor 35 procent van de groep die nog meer gezondheidskwalen heeft. 4 procent van de groep mensen met relatief weinig gezondheidsproblemen en onvoldoende lichaamsbeweging overleed binnen het bestek van het onderzoek, aanzienlijk minder dus in vergelijking met de minder gezonde personen.

Volgens onderzoeker Olga Theou zouden artsen vaker moeten benadrukken aan hun patiënten dat zij genoeg moeten bewegen. "Zelfs een simpel rondje door het huis met een wandelstok kan voor mensen met een slechte gezondheid al van nut zijn."