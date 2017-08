'Veel mensen raken gewond tijdens ontharen van schaamstreek'

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 5.600 Amerikanen, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de universiteit van Californië San Francisco en gepubliceerd in JAMA.

De deelnemers werd onder meer gevraagd hoe zij zich ontdeden van hun schaamhaar (bijvoorbeeld met een scheermes of wax), hoe vaak zij dit deden en of zij hun lichaamsbeharing gedeeltelijk of compleet verwijderden. Ook werd gepeild of de onderzoekdeelnemers door een scheerbeurt een verwonding opliepen.

Bijna 7.456 deelnemers deden mee aan het onderzoek, waarvan er ruim 5.600 aangaven hun schaamstreek te ontharen. Van alle vrouwen heeft 85,3 procent ooit hun schaamhaar verzorgd, van de mannen was dit 66,5 procent. Het overgrote deel verwijderde hun lichaamshaar zelf (94 procent), 8 procent liet dit doen door zijn of haar partner en bijna 4 procent ging hiervoor langs bij bijvoorbeeld een waxsalon.

In totaal gaven 1.430 personen aan dat zij gewond raakten tijdens het ontharen. 60 procent hiervan is vrouw. Ruim 66 procent raakte meer dan eens gewond, 32 procent liet weten dat dit vijf keer of meer gebeurde.

Infectie

De respondenten gaven ook aan welke wondjes zij opliepen. 61 procent hiervan betrof een snijwond, gevolgd door een brandwond (23 procent). Op de derde plaats staat uitslag (12 procent) en ruim 9 procent liep een infectie op nadat zij hun schaamhaar getrimd hadden. In totaal gaven 36 personen aan dat zij vanwege het ontharen een medische ingreep ondergingen.

De meeste mannen liepen een verwonding op aan hun scrotum (67 procent), de vrouwen raakten veelal gewond aan hun schaambeen (51 procent). De deelnemers moesten ook aangeven in hoeverre zij zichzelf als "harig" beschouwden. Mannen met veel lichaamshaar raakten doorgaans vaker gewond na het ontharen. Bij de vrouwen werd er geen verband gevonden tussen deze twee onderzoeksresultaten.