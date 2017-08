Onderzoekers melden doorbraak bij behandeling van pinda-allergie

Bij een kleine klinische studie, uitgevoerd door het Murdoch Children's Research Institute en beschreven in The Lancet, genas twee derde van de kinderen die werden behandeld met een experimentele immunotherapie van hun allergie.

Bijzonder is dat de verdwenen overgevoeligheid voor pinda's tot vier jaar na de behandeling in stand bleef. "Deze kinderen konden gewoon pinda's eten zonder een bepaald dieet te volgen in de jaren na de behandeling", zegt hoofdonderzoeker Mimi Tang in The Guardian.

Een pinda-allergie is de meest voorkomende oorzaak van anafylaxie: een acute, levensbedreigende allergische reactie op een allergeen. Om dit tegen te gaan, ontwikkelde Tang een nieuwe behandeling waarbij een probioticum werd gecombineerd met orale immunotherapie. De behandeling is ontworpen om de respons van het immuunsysteem op pinda's te herprogrammeren en uiteindelijk een tolerantie te ontwikkelen.

Veelbelovend

Aan het originele onderzoek, dat in 2013 werd uitgevoerd, deden 48 kinderen mee. Anderhalf jaar lang werd een deel van hen dagelijks behandeld volgens de nieuwe methode. Een ander deel kreeg dagelijks een placebo. Aan het eind van het onderzoek was 82 procent van de kinderen die waren behandeld volgens de experimentele methode van hun allergie af. In de placebo-groep ging het om 4 procent.

Vier jaar later kon het merendeel van de 'genezen' kinderen nog steeds pinda's eten. 70 procent doorstond een test die tolerantie voor pinda's op de lange termijn meet.

Volgens Tang zijn die resultaten veelbelovend. "Ik zie het zo: wij begonnen met kinderen die allergisch waren voor pinda's en daardoor heel goed moesten opletten met wat ze aten, wat veel angst opleverde. Na afloop van de behandeling en zelfs vier jaar daarna konden de meesten hun leven leiden alsof ze geen pinda-allergie hadden."