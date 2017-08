'Ervaren van onaangename emoties kan geluk vergroten'

Dat schrijven onderzoekers van The Hebrew University of Jerusalem in the Journal of Experimental Psychology: General.

"Geluk gaat om meer dan het voelen van blijheid en het vermijden van pijn", zegt onderzoeker Maya Tamir. "Geluk gaat over ervaringen die zinvol en waardevol zijn, inclusief het ervaren van emoties waarvan je denkt dat het de juiste zijn. Alle emoties kunnen positief zijn in de ene context en negatief in de andere", stelt Tamir.

Voor het onderzoek werden 2.324 studenten ondervraagd van universiteiten in onder meer de Verenigde Staten, Brazilië, Israël en Duitsland. Volgens Tamir werd hierbij voor het eerst gekeken naar het verband tussen het ervaren van geluk en het ervaren van emoties, zelfs als die onaangenaam zijn.

Algeheel geluk

Deelnemers werd gevraagd welke emoties ze wilden en voelden. Dit werd vervolgens vergeleken met hoe ze hun 'algehele geluk' waardeerden.

Hoewel de meeste ondervraagden naar eigen zeggen meer fijne en minder onaangename emoties wilden voelen in hun leven, bleken zij groter geluk te ervaren wanneer de emoties die ze hadden overeenkwamen met de emoties die ze wilden voelden.

11 procent zei graag minder emoties als liefde en empathie te willen voelen dan ze ervaarden in het dagelijks leven en 10 procent zei graag meer onplezierige emoties te willen voelen als woede of haat.

Als voorbeeld van dat laatste zou je kunnen denken aan iemand die leest over kindermisbruik en daar graag meer woede bij zou voelen dan op dat moment het geval is, zegt Tamir.