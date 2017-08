'Bloedtesten gaan bijdragen aan voorspellingen longkanker'

Bij kanker in een vroeg stadium is dit 81 procent, zo meldt het ziekenhuis. Hierdoor hoeven patiënten in de toekomst mogelijk minder vervelende biopten en CT-scans te ondergaan om longkanker aan het licht te brengen. Maar voordat de test er daadwerkelijk is, moet er volgens de wetenschappers nog wel meer onderzoek komen.

Patiënten lopen vaak jaren onwetend rond met de ziekte en krijgen veelal pas klachten als de longkanker is uitgezaaid en behandeling veel lastiger is. Als de kanker in een vroege fase wordt opgespoord en behandeld is de kans op overleven "significant" hoger dan bij een uitgezaaide tumor.

Bij de nieuwe test maken de onderzoekers gebruik van ingewikkelde computerberekeningen (algoritmes), waardoor kanker in het bloed steeds nauwkeuriger kan worden vastgesteld. "De inzet van zelflerende zoekalgoritmes in de diagnostiek van kanker is veelbelovend'", stellen de onderzoekers.

Voor het onderzoek werd het bloed van 700 mensen geanalyseerd. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad Cancer Cell.