'Vitamine B3 kan miskramen voorkomen'

De onderzoekers bekeken de genen van vier families waarin veel miskramen en geboortedefecten voorkwamen. Daaruit kwamen twee genmutaties naar voren, die invloed hadden op de productie van nicotinamideadeninedinucleotidefosfaat (NAD), een molecuul dat cruciaal is voor de ontwikkeling en het herstel van genen.

Ze bootsten deze mutaties na in muizenembryo's en ontdekten bij de hieruit geboren babymuizen dezelfde geboortedefecten als aangetroffen bij de menselijke baby's. Beiden hadden een tekort aan NAD.

Aangezien vitamine B3 in de vorm van niacine wordt omgezet in NAD, besloten de wetenschappers het supplement toe te voegen aan het drinkwater van de zwangere muizen. Daarna bleken de geboortedefecten verdwenen te zijn. Alle geboren muisjes bleken in uitstekende gezondheid.

Test

De onderzoekers zeggen dat de volgende stap van dit onderzoek is om een test te ontwikkelen waarmee het NAD-gehalte van zwangere vrouwen kan worden gemeten. Vrouwen bij wie dit laag blijkt, kunnen dan extra vitamine B3 innemen. Dit zal waarschijnlijk in een andere vorm zijn dan de bestaande vitamine B3-pillen: die zijn mogelijk niet voldoende om zo'n tekort aan te vullen.

"Dit heeft de potentie om het aantal miskramen en geboortedefecten drastisch te verminderen", stelt Sally Dunwoodie van het Victor Chang-instituut.

Niacine - of vitamine B3 - is ook aanwezig in onder meer vlees, vis, volkoren graanproducten, groente en aardappelen.

Het onderzoek werd donderdag gepubliceerd in The New England journal of medicine.