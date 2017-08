'Cannabisgebruikers lopen groter risico te sterven aan gevolgen hoge bloeddruk'

Gezondheid Drinkwater in Dordrecht en Rotterdam veilig ondanks lozing GenX 69 x gedeeld Het drinkwater in Dordrecht, Rotterdam en omstreken is overal veilig. Weliswaar loost het bedrijf Chemours in Dordrecht een mogelijk kankerverwekkende stof op de rioolwaterzuivering van Dordrecht die ook in het drinkwater terechtkomt, maar de concentraties blijven zo laag dat mensen er geen gezondheidsschade door oplopen.