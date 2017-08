Rode Kruis zet voortaan virtual reality in bij EHBO-cursussen

De films zullen voor het eerst worden gebruikt tijdens de Wereldrecordpoging grootste EHBO-les, die op 9 september op de Dam in Amsterdam plaatsvindt.

Deelnemers kunnen hierbij drie belangrijke EHBO-handelingen leren: wat ze moeten doen bij verslikking, hoe iemand in een stabiele zijligging kan worden gelegd en wat er gedaan moet worden bij een grote verwonding.

De deelnemers krijgen voor hun start van de recordpoging via een virtual reality-filmpje in 360 graden een noodsituatie te zien. Dit gebeurt met een VR-bril waar zij hun telefoon in plaatsen. Na het zien van het filmpje beslissen ze hoe ze daarna handelen.

Reguliere cursus

Deze methode zal daarna worden gebruikt in de reguliere cursussen, zo meldt het Rode Kruis dinsdag. "In onze praktijk-EHBO-cursussen maken we al gebruik van een lotus; iemand die zich voordoet als slachtoffer en op een realistische en professionele manier kan nabootsen. Om de cursisten nog beter te laten voelen hoe het is om in zo'n noodsituatie te moeten handelen, gaan wij nu ook gebruik maken van VR", zegt Nico Zuurmond, hoofd hulpverlening Nederland.

Het huidig record EHBO-les staat nu op 1.795 deelnemers, het Rode Kruis wil ditmaal 2.500 mensen laten meedoen.