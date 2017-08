'Vroeggeboren baby's hebben meer kans op diabetes en obesitas'

Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan naar 54.073 vroeggeboren kinderen en 171.000 op tijd geboren kinderen.

Bij het onderzoek werd tot het achttiende levensjaar van de kinderen onderzocht wat de vroege of normale geboortes voor impact hadden op hun levens. De resultaten zijn maandag gepubliceerd in de American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Vooral in de leeftijdsgroep van vijf jaar en ouder kwam diabetes type 1 vaker voor. Ook had deze groep vaker last van morbide obesitas, wat een zeer ernstige vorm van overgewicht is.

Keizersnedes

De zwangerschappen waarbij het kind (te) vroeg ter wereld kwam, gingen vaker gepaard met zwangerschapsdiabetes of een hoge bloeddruk na de twintigste week. Ook werden er vaker keizersnedes toegepast en lag het geboortegewicht lager.