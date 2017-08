'Euthanasie wordt steeds gangbaarder in Nederland'

Dat schrijven drie Nederlandse onderzoekers, die keken naar euthanasie in Nederland tussen 1990 en 2015, in The New England Journal of Medicine.

In 2015 werd er bij 4,5 procent van het totale aantal sterfgevallen in Nederland euthanasie toegepast. Dat percentage lag in 1990, toen euthanasie nog niet legaal was, op 1,7 procent. Nederland was in 2002 het eerste land ter wereld waar euthanasie werd gelegaliseerd.

De overgrote meerderheid (92 procent) van de mensen die euthanasie toepasten, was ernstig ziek. De rest had gezondheidsproblemen door ouderdom, leed aan een vroeg stadium van dementie of had psychische problemen. Meer dan een derde was ouder dan 80 jaar.

Hulp bij levensbeëindiging

Zo'n 8 procent van het totale aantal sterfgevallen in 2015 vroeg om hulp bij levensbeëindiging. Volgens hoofdonderzoeker Agnes van der Heide wordt tegenwoordig ongeveer de helft van dat soort verzoeken gehonoreerd, vergeleken met ongeveer een derde in eerdere jaren.

"Het lijkt erop dat patiënten vaker om euthanasie durven te vragen en dat artsen meer geneigd zijn daarin mee te gaan", aldus een van de onderzoekers.

Het onderzoek is gebaseerd op vragenlijsten die door artsen werden ingevuld.