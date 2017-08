'Slechts kleine groep patiënten vraagt medische hulp via e-consult'

Gezondheid Feit of fabel: alles wat je wil weten over muggen 60 x gedeeld Ondanks eerdere voorspellingen over grote aantallen muggen lijkt het vooralsnog mee te vallen met de overlast deze zomer. Maar wat doe je als je toch zo'n zoemend insect in je slaapkamer hebt, en zijn muggen eigenlijk nuttig? NU.nl legde een aantal stellingen voor aan entomoloog Mark Lammers.