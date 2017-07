'Eigen intuïtie is lastig in te schatten'

De universiteit van Kent vroeg vierhonderd deelnemers een vragenlijst in te vullen over hoe zij taken uitvoeren. Zo moesten de deelnemers beantwoorden hoe zij hun eigen intuïtie inschatten.

In het tijdschrift Social Psychological and Personality Science schrijven de onderzoekers dat ze daarna de participanten een aantal testen hebben laten doen waarbij ze taken moesten uitvoeren zonder dat ze daar vooraf uitleg over gekregen hadden.

Mensen die zichzelf in de vragenlijsten beschreven als 'niet-intuïtief' bleken de taken vaak net zo makkelijk uit te voeren als mensen die zichzelf wel intuïtief noemden.

De onderzoekers benadrukken dat deze test niet slaat op mensen die intuïtief moeten reageren in hun beroepsveld, maar dat de resultaten alleen te vertalen zijn naar individuen die in een niet-werkgerelateerde omgeving iets nieuws moeten doen.