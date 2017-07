Zorgautoriteit doet aangifte tegen Vitalis om vervalste e-mail

In de e-mail aan de verzekeraars stond dat de NZa goedkeuring gaf aan het declareren van onder meer massages en yoga als psychiatrische behandelingen. In werkelijkheid had de Zorgautoriteit aan Vitalis laten weten niet voor de instelling te willen bemiddelen in de kwestie. De geclaimde goedkeuring is nooit gegeven.

Uit een e-mail van de NZa zouden bepaalde passages zijn verwijderd, terwijl er andere werden toegevoegd, schrijft de Volkskrant.

"De commercieel directeur van de instelling heeft deze e-mail van de NZa vermoedelijk aangepast", schreef de NZa in een persverklaring. De organisatie heeft daarom onlangs aangifte gedaan.

Dagbesteding

De commercieel directeur, medeoprichter van Vitalis Niels Schellen, zei in mei tegen de Volkskrant dat hij een manier had gevonden om onverzekerde activiteiten toch vergoed te krijgen. Dat kon volgens hem door bezigheden zoals yoga, massages en meditatie als dagbesteding te categoriseren.

Desgevraagd laat Schellen weten niet bereid zijn te reageren op de aangifte. "Ik weet van niks, mijn naam is haas."

Schellen kwam eerder in opspraak. In 2011 reed hij dronken in op een terras. Hij was op dat moment directeur van de verslavingszorginstelling AddictionCare. Die organisatie werd ook beschuldigd van gesjoemel met dagbesteding.

Inleggeld

Ruim driehonderd behandelaars en activiteitenleiders sloten zich tegen betaling aan bij de nieuwe dienst van Vitalis. Een deel van hen heeft dat inleggeld inmiddels teruggeëist. Ze zeggen dat afspraken niet zijn nageleefd. Na het vraaggesprek met Schellen in mei, roken sommige zorgverzekeraars onraad.

Daardoor stagneerden de vergoedingen voor de activiteiten, liet medisch directeur Peter van Kanten destijds aan de deelnemers weten.