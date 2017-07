Feit of fabel: alles wat je wil weten over muggen

1.Ondanks dat ze steken, zijn muggen erg nuttig: feit

"Dit is waar. Muggen vormen het bulkvoedsel voor een groot aantal dieren zoals kikkers, libellen, salamanders en zwaluwen. Mocht het mogelijk blijken om alle muggen in een klap te laten verdwijnen, dan zal het hele ecosysteem ontwricht raken."

2. Als je een muggenbult hebt, moet je vooral niet krabben tegen de jeuk: feit

"Als je krabt, beschadig je het weefsel in en onder de huid nog meer. Dit activeert de ontstekingsreactie die bij de beet hoort nog verder, waardoor de jeuk intenser wordt en langer zal aanhouden."

3. Muggen komen af op zoet bloed: fabel

"Onzin. Zoet bloed bestaat niet. Het is wel bekend dat er grote verschillen zijn tussen mensen in hun aantrekkingskracht op muggen. Dit heeft waarschijnlijk vooral met de lichaamsgeur te maken, maar 'zoet' is hier meestal geen goede beschrijving van."

4. Alle muggen steken: fabel

"Als we ons beperken tot de zogenaamde steekmuggen (andere groepen muggen, bijvoorbeeld de dansmuggen, steken überhaupt niet), dan zijn het alleen de vrouwtjes die bloed zuigen. De mannetjes zuigen alleen nectar uit bloemen om de suikers te eten. De vrouwtjes hebben een bloedmaaltijd nodig om een grote hoeveelheid eieren te kunnen produceren."

5. Je kunt muggen het beste bij je uit de buurt houden door Deet op te smeren: feit en fabel

"Deet werkt inderdaad goed om muggen op afstand te houden, maar niet 100 procent. Het beste middel tegen muggen is een fysieke barrière: als een mug niet bij je lichaam kan komen, kan zij je ook niet steken. Denk bijvoorbeeld aan een klamboe. Daarnaast is bekend dat sommige mensen een allergische reactie kunnen krijgen op de parfums die aan Deet toegevoegd zijn."

6. Als je een mug doodslaat, kun je toch nog ziek worden van het bloed van de mug (als deze een ziekte met zich meedraagt): fabel

"Onzin. Je kan alleen ziek worden van een door muggen overgedragen ziekte als het speeksel van de mug in je bloedbaan terecht komt. De huid is een uitstekende beschermlaag tegen ziektekiemen. Je zou je kunnen voorstellen dat een doodgeslagen mug op een wondje ook de ziekte zou kunnen overdragen, maar hier zijn mij geen aantoonbare voorbeelden van bekend."

9. Muggen komen op licht af: fabel

"De meeste vliegende insecten vliegen naar het licht toe, dat is bekend. Voor muggen geldt dit ook. Deze stimulus op het gedrag van de mug wordt echter volledig overschaduwd door de aantrekkingskracht van CO2 en mensengeur. Toch denken mensen vaak dat het licht is waar de mug op afgekomen is. Dat heeft er vaak mee te maken dat wij als mens ons graag bij licht bevinden, zodat we bijvoorbeeld 's avonds op het terras nog een boek kunnen lezen."

10. Als je allergisch bent voor een muggenbeet, kan dat gevaarlijk zijn: feit

"Mensen met een extreme allergie voor muggenbeten kunnen een zogeheten anafylactische reactie krijgen. Daarbij krijg je last van zwellingen en daalt de bloeddruk. Die dalende bloeddruk kan zo sterk zijn dat het gevaarlijk wordt, maar deze mate van allergie is zeer zeldzaam."