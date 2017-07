'Slakkenslijm heeft potentie om levens te redden'

In een vrijdag gepubliceerd artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science zijn meerdere experimenten beschreven waarbij mogelijkheden werden getest om natte oppervlakken te lijmen.

De zogenoemde "bio-lijm" is volgens de betrokken wetenschappers "ontzettend sterk", flexibel en blijft bovendien ook goed plakken aan natte oppervlakken. Een team van de Harvard universiteit heeft het middel inmiddels met succes gebruikt om een gat in een varkenshart te vullen.

Voor de "bio-lijm" is slijm gebruikt van de naaktslak. Het beestje laat een plakkerige substantie achter om zich te weren tegen vijanden. Het slijm zelf heeft al een plakkende functie, maar het schokdempende effect van de substantie zorgt ervoor dat het middel zo goed lijmt. Uit het experiment beschreven in Science blijkt dat de lijm niet giftig is voor "levend weefsel" en bovendien drie keer zo sterk is als andersoortige medische lijm.

Flexibel

"Het materiaal is erg sterk, flexibel en compatibel, wat erg nuttig is wanneer je te maken hebt met hart- of longweefsel", vertelt een van de betrokken onderzoekers. De lijm zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden ter opvulling van de huid of worden geïnjecteerd in wonden die zich dieper in het lichaam bevinden.

De lijm heeft een opbouwend effect: het wordt steeds sterker naarmate het zich langer op een weefsel bevindt. Na een half uur is het even sterk als kraakbeen.

De betrokken onderzoekers denken dat - als het slijm verder ontwikkeld is en klaar voor grootschalig medisch gebruik - er veel vraag naar het middel zal zijn. Het zou mogelijk deel uit kunnen maken van de standaard uitrusting van een chirurg. Volgens de onderzoekers heeft het middel potentie "om de gezondheidszorg te verbeteren en zelfs levens te redden".