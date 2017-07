Besmet apparaat leidt tot overlijden Nederlandse hartpatiënten

Dat blijkt uit een internationaal onderzoek, geleid door het Radboudumc. In Nederland raakten drie patiënten in het Isala-ziekenhuis in Zwolle besmet en één in het Erasmus in Rotterdam.

De besmettingen werden veroorzaakt door zogeheten heater-cooler units, apparaten die tijdens openhartoperaties het bloed op de juiste temperatuur houden. De onderzoekers kwamen erachter dat de besmettingen plaatsvonden via een waterreservoir op het apparaat dat niet hermetisch is afgesloten.

De eerste besmetting werd vastgesteld bij een patiënt in Zwitserland, daarna volgden die Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten.