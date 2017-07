Spermaconcentratie van westerse man flink afgenomen

Dat blijkt uit een meta-analyse door een internationaal team van onderzoekers uit onder meer Denemarken en de Verenigde Staten, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Human Reproduction. Hiervoor bekeken zij 185 onderzoeken over mannelijke fertiliteit die zijn gehouden tussen 1973 en 2011.

Het gaat om een verminderde spermaconcentratie van 52,4 procent (gemiddeld 1,4 procent per jaar). In diezelfde periode is het aantal zaadcellen in een ejaculaat met 59,3 procent afgenomen. Normaliter bevinden zich 100 tot 200 miljoen spermacellen in een ejaculatie van drie tot vijf milliliter sperma.

Het gaat om de zaadcellen van mannen uit Noord Amerika, Europa, Australië en Nieuw Zeeland. Er werd geen opvallend verschil aangetroffen bij het sperma van mannen uit Zuid Amerika, Azië en Afrika, waar veel minder onderzoeken zijn gehouden over de fertiliteit van mannen.

Grote zorgen

De cijfers geven aan dat er steeds meer mannen zijn met een verminderde vruchtbaarheid of die zelfs onvruchtbaar zijn. Uit andere, recente onderzoeken werd een verminderde spermaconcentratie gekoppeld aan een hoger risico op bepaalde ziekten en ook vroegtijdige dood, wat volgens de onderzoekers ook reden is tot grote zorgen.

"Een afname van spermaconcentratie bij mannen werd 25 jaar geleden voor het eerst gerapporteerd", zegt Shanna H. Swan, die ook bij de studie betrokken was. "Voor het eerst is nu aangetoond dat die afname voortborduurt, en bovendien in een ramp tempo."

"Dit onderzoek doet de alarmbellen rinkelen voor onderzoekers en gezondheidsautoriteiten om de oorzaken van deze grote daling te onderzoeken", aldus dokter Hagai Levine, hoofdonderzoeker van de studie.