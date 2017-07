Feit of fabel: waterbestendige zonnecrème bestaat niet

1. Als je factor 50 smeert, word je niet bruin: fabel

Geen enkele factor beschermt je voor 100 procent tegen de stralen van de zon. Ook een factor 50 niet; deze benadert de 98 procent, en dat is trouwens maar een à twee procent meer dan bij een factor 30. En dat geldt ook alleen als je voldoende smeert. Daarbij weten we uit onderzoek dat vrijwel iedereen onvoldoende dik smeert om de aangegeven SPF te bereiken. Ofwel: de huid zal uiteindelijk ook verkleuren als er een SPF 50 is opgesmeerd.

2. Je moet om het uur opnieuw je zonnebescherming 'verversen': fabel noch feit

"Helaas, geen enkele zonnebrandcrème behoudt zijn werking de gehele dag. Om de factor te houden die op de verpakking staat, moet je de crème sowieso elke twee uur opnieuw aanbrengen. De werkzaamheid van de filters neemt namelijk af na applicatie. De snelheid waarmee dat gebeurt hangt af van je huidtype, de sterkte van de zon, je activiteit (zwemmen, sporten) en de gebruikte zonfilter. Op dagen dat de zon krachtig schijnt en/of wanneer je veel zwemt of zweet is het inderdaad goed om je zonbescherming ieder uur, of na iedere zwembeurt, te 'verversen'."

3. In de schaduw kun je niet verbranden: fabel

"Ook in de schaduw kan de huid verbranden. Afgelopen jaar is nog een onderzoek gepubliceerd door Amerikaanse wetenschappers waarin werd aangetoond dat een parasol onvoldoende bescherming biedt. Parasols laten namelijk toch uv-straling door en reflecterende zonnestralen bereiken uiteindelijk ook gewoon de huid. Het is dus belangrijk dat je je ook insmeert wanneer je in de schaduw zit."

4. Ramen houden schadelijke uv-stralen tegen: fabel

"Ramen houden alleen uv-B straling tegen, uv-A-straling kan wel (gedeeltelijk) door glas (en wolken). Door uv-A-straling verbrand je niet. Je krijgt dus ook geen waarschuwing. Maar uv-A-stralen dringen diep door in de huid, waar ze het DNA beschadigen en veroudering versnellen. Het bindweefsel wordt aangetast en de elasticiteit van de huid neemt af. Ook verhogen uv-A-stralen het risico op huidkanker.

5. Factor 50 is voor mensen met een lichte huid de enige verstandige keuze: fabel

"Aan mensen met een lichte huid of mensen die last hebben van pigmentvlekken, is (het gehele jaar door) een factor 30 of hoger aan te raden. Evenals aan wat minder trouwe smeerders. Zoals gezegd beschermt geen enkele uv-filter je voor 100 procent. Ook een factor 50 niet; deze benadert de 98 procent en dat is maar een à twee procent meer dan bij een factor 30. Sunblocks met extreem hoge factoren zijn soms minder prettig in gebruik en bevatten bovendien vaak meer bestanddelen die voor huidproblemen kunnen zorgen. Om je huid voldoende vitamine D en pigment ter bescherming te kunnen laten opbouwen, is het daarom beter om dagelijks op de juiste wijze een iets lagere factor te gebruiken. Dat is uiteindelijk zelfs veel beter dan je huid het gehele jaar door níet te beschermen en dan alleen die ene zomervakantie een zware sunblock te gebruiken."

6. Elke keer als je hebt gezwommen moet je je opnieuw insmeren: feit

"Dat is inderdaad verstandig. Producten die waterproof zijn, bestaan namelijk niet (meer). Die claim mag gelukkig ook niet langer gebruikt worden, want het is misleidend. Zwemmen (en afdrogen) zorgen voor het teruglopen van je SPF. Tegenwoordig zie je trouwens termen als water resistant. Aan deze producten zijn ingrediënten toegevoegd als wax, olie of polymeren die het product resistenter maken voor water. Als je veel zwemt of een slechte smeerder bent, dan is het wel veiliger om voor zo'n crème te kiezen dan een product dat niet waterbestendig is."

“De sterkte van de zon is niet ineens anders dan op je handdoekje op het strand. ” Jetske Ultee

​7. Ook als je niet gaat zonnen, moet je je insmeren: feit

"Of je nu op de fiets zit, in de dierentuin rondloopt of een wandeling maakt, de sterkte van de zon is niet ineens anders dan op je handdoekje op het strand. Ook als je 'gewoon' buiten bent, is het dus goed om je in te smeren. Het is eigenlijk het gehele jaar door belangrijk je huid te beschermen tegen de stralen van de zon. Ook in de winter of op dagen dat het bewolkt is."

8. Ook door je kleding heen kun je verbranden: feit en fabel

"De bescherming die kleding de huid biedt, hangt onder meer af van de dikte van de stof en het materiaal. Een zware jeans houdt uiteraard meer straling tegen dan een dunne omslagdoek. Een wit T-shirt heeft ongeveer een SPF van 5. Is het shirt nat, dan blijft er van de bescherming niets meer over. Je kunt dus uiteindelijk toch ongemerkt verbranden onder (zomer)kleding. Er bestaat overigens wel speciale uv-beschermende kleding."

9. Zand op het strand kan je bescherming er weer af 'scrubben': feit en fabel

"Door wrijving van de huid met kleding, handdoeken of bijvoorbeeld zand zal de bescherming van de zonnebrandcrème inderdaad teruglopen. Omgekeerd zijn armen en benen die onder het zand zitten ook een beetje meer beschermd tegen de stralen van de zon."