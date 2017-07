Dementie blijft grootste doodsoorzaak in Nederland

Gezondheid Kamer wil landelijk onderzoek naar chemische stof GenX in drinkwater 79 x gedeeld In heel Nederland moet precies in kaart worden gebracht of en hoeveel GenX er in het drinkwater zit, vindt een Kamermeerderheid. Veel politici zijn geschrokken nadat het AD meldde dat de chemische stof op zeker zes plekken in Zuid-Holland in kraanwater voorkomt.