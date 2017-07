'Minder opnamen van darmziekte-patiënten dankzij online begeleiding'

De toepassing zorgt ervoor dat het aantal ziekenhuisopnamen is gehalveerd, er minder polibezoeken plaatsvinden en dat er een betere therapietrouw is. Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna duizend patiënten in verschillende Nederlandse ziekenhuizen, onder leiding van het Maastricht UMC+.

MijnIBDCoach laat de patiënt op een interactieve manier over zijn ziekte leren en laat hem of haar communiceren met zijn behandelaar. Die kan op zijn beurt de patiënt op afstand volgen en indien nodig actie ondernemen.

De helft van de onderzoekdeelnemers mocht de toepassing gebruiken. Uit het onderzoek (zaterdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet) blijkt dat het aantal patiënten dat in het ziekenhuis opgenomen moest worden, met 50 procent is verlaagd in vergelijking met de groep die de toepassing niet gebruikte.

Wat betreft bezoeken aan de polikliniek is er een afname van 39 procent geconstateerd. Ook zijn patiënten die gebruik maken van de toepassing meer tevreden over de kwaliteit van zorg.

80.000 Nederlanders

Meer dan 80.000 Nederlanders hebben in Nederland last van een chronische darmziekte. De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn de twee voornaamste vormen van chronische ontstekingsziekten van de darm.

"Dit bewijst de meerwaarde en potentie van e-health toepassingen voor het efficiënter inrichten van de zorg", aldus maag,- darm-, leverarts Marieke Pierik.

"De tool levert dus een waardevolle bijdrage aan de zorg voor patiënten met een chronische darmaandoening. Willen we de kosten in de toekomst beheersbaar blijven houden, dan zijn structurele veranderingen in de zorg nodig. E-health toepassingen, zoals MijnIBDcoach, zijn uitermate geschikt om het primaire zorgproces efficiënter in te richten, zonder het belang en de behoeften van de patiënt uit het oog te verliezen."