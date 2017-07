Ook kinderen mogen meedoen aan landelijk Lyme-onderzoek

Via de site Tekenradar.nl of hun huisarts kunnen ze zich aanmelden. Deelnemers worden een jaar lang gevolgd. Bij hen wordt bloed afgenomen en ze moeten vragenlijsten invullen over de ziekte, behandeling en klachten, zo meldde de kennis- en onderzoeksorganisatie RIVM vrijdag.

Het onderzoek naar de ziekte van Lyme loopt al sinds 2015 en er doen nu zeshonderd volwassenen aan mee. Elk jaar krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme, van wie een kwart onder de achttien jaar is.

De onderzoekers willen weten waarom sommige patiënten ondanks behandeling met antibiotica langdurige klachten houden en anderen niet.

De ziekte wordt overgebracht door besmette teken. Het spinachtige beestje komt voor in struiken, gras en ander groen. Ze bijten zich vast in de huid om bloed eruit te zuigen. Niet iedereen die wordt gebeten krijgt Lyme, want ongeveer één op de vijf teken is besmet.

Juli is de maand waarin de meeste tekenbeten worden gemeld.