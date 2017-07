'Te lange werkdagen maken risico op boezemfibrilleren groter'

Een onderzoeksteam van University College in Londen analyseerde voor de cohortstudie, gepubliceerd in European Heart Journal, de gezondheidsgegevens en arbeidsdata van meer dan 85.000 vrouwen en mannen van middelbare leeftijd.

De deelnemers waren afkomstig uit Groot-Brittannië, Denemarken, Zweden en Finland. Personen die 35 tot 40 uur per week werken, werden gebruikt als controlegroep. Aan het begin van de studie had nog geen enkele onderzoekdeelnemer last van boezemfibrilleren.

Bij boezemfibrilleren ontstaan elektrische prikkels niet op een plek, maar op diverse plaatsen in de boezems. Het is niet levensbedreigend, maar wel een voortdurende belasting voor het hart. Mensen kunnen kortademig en duizelig worden, maar niet iedereen ervaart last.

1,4 keer

Per duizend deelnemers ontwikkelden, in de loop van tien jaar, gemiddeld 12,4 personen boezemfibrilleren. In de groep van mensen die 55 uur of meer werkten per week was dit aantal 17,6. Dat maakt de kans op de veelvoorkomende hartritmestoornis in deze groep 1,4 keer groter.

Het verschil bleef significant wanneer andere risicofactoren op boezemfibrilleren, zoals overgewicht en alcoholgebruik, buiten beschouwing werden gelaten.

De onderzoekers benadrukken dat alleen bij aanvang van het onderzoek is bekeken hoeveel werkuren de deelnemers wekelijks maken. Ook is niet bekend welk type werk zij uitvoeren.