Aantal schaamlipcorrecties wereldwijd flink toegenomen

In 2016 is het aantal schaamlipcorrecties wereldwijd 45 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee is het de snelst groeiende soort cosmetische ingreep. Dat meldt the Independent woensdag. De krant baseert het bericht op een onderzoek van de International Society of Aesthetic Plastic Surgery.

Het gaat specifiek om een verkleining van de binnenste schaamlippen. Voor het onderzoek zijn 35.000 artsen ondervraagd in 106 landen. De borstvergroting is de populairste cosmetische ingreep, gevolgd door liposuctie, ooglid- en neuscorrecties.

Nederland

"In Nederland zien we geen explosieve groei van het aantal schaamlipcorrecties", zegt Ali Pirayesh, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie, tegen NU.nl. "Maar we zien wel een toename in het aantal lichaamscorrecties in het algemeen, onder andere door de invloed van sociale media."

Pirayesh noemt een andere mogelijke reden voor de toename van het aantal vaginale operaties. "De laatste jaren zien we de trend dat steeds meer vrouwen hun vaginale gebied laten ontharen. Daardoor kan het vrouwen ineens meer opvallen hoe ze er 'daaronder' uitzien."

Hij wil dat de operaties wel om de juiste redenen uitgevoerd worden. "Wij maken patiënten die een operatie overwegen eerst duidelijk dat vagina's er gevarieerd uit kunnen zien - perfecte symmetrie komt niet voor."

Ook ziet Pirayesh een nieuwe, uit de Verenigde Staten overgewaaide trend: vaginaverjonging. Hierbij wordt ook de vagina zelf naast de schaamlippen onder handen genomen. "Daar komen gemakkelijker complicaties bij kijken, dus wij zijn daarin wel wat terughoudend en vragen ons altijd eerst af of iemand er baat bij heeft."

Waarschuwen

Bovendien waarschuwt Pirayesh geïnteresseerden: "We zien dat deze operaties ook worden uitgevoerd door basisartsen die zichzelf 'cosmetisch arts' noemen. Dat is een zorgelijke situatie, want ze kunnen hun diensten weliswaar goedkoper aanbieden maar zij hebben geen adequate chirurgische opleiding gehad."

Daarom adviseert hij: "Controleer altijd of je met een echte plastisch chirurg te maken hebt. Bedenk goed: als je in je laat snijden en er gaat iets mis dan kan dit vaak niet meer ongedaan worden gemaakt."