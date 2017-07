Verband gevonden tussen risico op prostaatkanker en lichaamslengte

Gezondheid WHO waarschuwt voor onbehandelbare 'supergonorroe' 70 x gedeeld Ten minste drie mensen wereldwijd lijden aan stammen van gonorroe die zo antibiotica-resistent zijn, dat ze niet kunnen worden behandeld. Het is aannemelijk dat die resistente bacteriën zich verder zullen verspreiden, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag.