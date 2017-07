'Cyberpesten komt minder vaak voor dan traditioneel pesten'

Dat concluderen wetenschappers van Oxford University in The Lancet Child and Adolescent Health na onderzoek onder meer dan 110.000 Engelse 15-jarige kinderen. In het onderzoek werd gekeken naar jongeren die regelmatig (minimaal een of twee keer in de voorbije twee maanden) werden gepest.

Minder dan 1 procent van de ondervraagden zei regelmatig last te hebben van cyberpesten, terwijl 27 procent stelde regelmatig face-to-face te worden gepest.

De auteurs van de studie schrijven dat de resultaten van hun onderzoek "in schril contrast staan met berichten uit de media en de moderne opvatting dat jonge mensen waarschijnlijk eerder te maken krijgen met cyberpesten dan traditioneel pesten".

Volgens hoofdonderzoeker Andrew Przybylski wordt cyberpesten gebruikt "als een nieuwe methode om jongeren te treiteren die toch al gepest worden op de traditionele manier".

Zeldzaam

"Ondanks algemene opvattingen en de groei van de online wereld voor tieners, blijkt uit onze studie dat cyberpesten op zichzelf relatief zeldzaam is", zegt Przybylski tegen de Oxford Times.

"Pesten is een groot probleem voor de volksgezondheid", vultt mede-auteur Lucy Bowes aan. "Onze bevindingen ondersteunen de dringende behoefte aan interventies die zich richten op beide vormen van pesten."

"Het is belangrijk om initiatieven te hebben die ervoor zorgen dat tieners weerbaarder worden, online en in het dagelijks leven. Zo kunnen we hen helpen omgaan met de negatieve gevolgen van pesten."