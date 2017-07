'Kloof tussen actieve en inactieve personen van invloed op verhouding obesitas'

Dat stellen onderzoekers van Stanford University in Nature. Wetenschappers analyseerden de data op smartphones van meer dan 700.000 mensen uit 111 landen en keken hoeveel stappen mensen wereldwijd op een dag zetten.

"Zweden heeft een van de kleinste 'kloven' tussen meest en minst actieve mensen", zegt onderzoeker Tim Althoff tegen BBC.

"Het land heeft ook een laag percentage mensen met obesitas. In de Verenigde Staten en Mexico zetten mensen gemiddeld ongeveer evenveel stappen op een dag. De kloof in de VS tussen actief en inactief is echter groter, en het percentage mensen met obesitas is daar ook hoger."

Gemiddeld werden er wereldwijd 4.961 stappen gezet op een dag. Hong Kong voert de lijst aan met gemiddeld 6.880 stappen per dag, terwijl Indonesië onderaan staat met een gemiddelde van 3.513 stappen per dag.

Verbaasd

Onderzoekers waren verbaasd dat de kloof tussen meest en minst fit te maken had met verschillen in activiteit tussen man en vrouw. In Japan, waar mannen en vrouwen ongeveer evenveel beweging hebben en waar een kleine kloof is, komt obesitas weinig voor. In landen met een grote kloof, zoals Saudi-Arabië en de VS, bewegen vrouwen veel minder en komt obesitas vaker voor.