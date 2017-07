Rekening defibrillator niet meer voor eigenaar

Gezondheid 'In een superrelatie blijf je met de ander communiceren' 250 x gedeeld Vrijgezellen, stelletjes die net bij elkaar zijn, maar ook mensen die al dertig jaar getrouwd zijn kunnen dit weekend in Amsterdam meedoen aan een zogenoemd 'superrelatieweekend'. NU.nl sprak met een psycholoog en een relatietherapeut over het fenomeen superrelatie.