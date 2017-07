'Veel suiker tijdens de zwangerschap vergroot kans op kind met allergie'

Dat blijkt uit een onderzoek van de Queen Mary Universiteit in Londen, gehouden onder bijna negenduizend moeder-kind-paren. Zij maken onderdeel uit van de Avon Longitudinal Study of Parents and Children, een doorlopend onderzoek waarbij de gezondheid wordt bestudeerd van vrouwen die moeder werden in het begin van de jaren negentig en hun kinderen.

In dit specifieke onderzoek werd bekeken of er een verband op te merken is tussen het aantal kinderen met een allergie of astma op zevenjarige leeftijd en de suikerinname van de moeder gedurende de zwangerschap.

Bij suikerinname wordt hierbij de zogenoemde "free sugar" bedoeld, suiker die door de fabrikant is toegevoegd aan producten, maar ook "natuurlijke" suiker in onder meer honing en ongezoete vruchtensappen. Suiker uit fruit, groente, granen en lactose hoort hier niet bij.

Allergisch astma

Uit het onderzoek bleek vooral dat er een sterk verband is tussen veel suiker tijdens de zwangerschap en allergisch astma (het type astma waarbij de patiënt benauwd wordt na het inademen van stoffen waar hij allergisch voor is, zoals stuifmeel).

De groep, bestaande uit vrouwen die gedurende hun zwangerschap de meeste suiker aten, werd vergeleken met de 20 procent die juist het minste suiker binnenkreeg. De eerste groep vrouwen had 101 procent meer kans om een kind te krijgen met astma. De kans op een zoon of dochter met een allergie nam met 38 procent toe.

Volgens het onderzoeksteam kan dit verband worden verklaard doordat een hoog niveau van fruitsuiker een aanhoudende postnatale allergische immuunrespons veroorzaakt, die kan leiden tot een allergische ontsteking in de ontwikkelende long.

Nieuw onderzoek

De wetenschappers stellen dat nader onderzoek moet uitwijzen of deze vergrote kans inderdaad wordt veroorzaakt door veel suiker. Dat zal worden gedaan door het onderzoek te herhalen met een andere groep deelnemers.

Een ander onderzoek zal testen of een gematigde suikerinname bij zwangeren inderdaad leidt tot een verkleinde kans op een kind met (astma)allergie.

Het onderzoek werd gepubliceerd in European Respiratory Journal.