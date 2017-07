'Vaccin op maat' tegen kanker boekt eerste succes

Dat schrijft de Volkskrant op basis van Duits en Amerikaans onderzoek. Het vaccin leert het immuunsysteem de kanker te herkennen. Hoewel het vaccin niet bij iedereen werkt, noemen de onderzoekers het resultaat veelbelovend.

Bij de proeven werden in totaal negentien patiënten met gevorderd melanoom, een vorm van huidkanker, eerst geopereerd en vervolgens behandeld met een molecuulcocktail. Daarvoor bestudeerde de onderzoekers de tumor in detail, waarna ze tientallen moleculaire kenmerken van de tumoren nabouwden in losse eiwitslierten.

Die injecteerde men vervolgens, als signaal aan het immuunsysteem: "deze stukken molecuul horen hier niet, val ze aan als je ze ergens vindt". Eerder deden wetenschappers van het Leids Universitair Centrum onderzoek naar eenzelfde behandelmethode bij muizen.

Succes

De methode is nu met veelbelovend resultaat toegepast op mensen, zo schrijven de teams van hoogleraar experimentele oncologie Ugur Sahin en Catherine Wu van het Dana-Farber Cancer Institute in Boston los van elkaar in Nature. In de VS bleef de kanker bij vier van de zes patiënten een paar jaar weg; bij de andere twee patiënten verdwenen uitzaaiingen van de scans nadat de behandelaars het immuunsysteem extra opvoerden.

In Duitsland, waar men werkt met een ander vaccin, bleef de ziekte weg bij acht van de dertien patiënten. Twee overleden, bij een andere patiënt verdween de ziekte alsnog. De vaccins op maat, in maanden tijd molecuul voor molecuul samengesteld, zijn voor de gewone behandelpraktijk nog onhaalbare kaart, zegt Sahin, leider van het Duitse experiment, desgevraagd. "De kosten zijn nog enorm, maar kunnen de komende jaren drastisch omlaag als het proces wordt geautomatiseerd."

Veelbelovend

Hoogleraar onco-immunologi bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Ton Schumacher vindt de resultaten een "substantiële stap vooruit" zo zegt hij tegen de krant. Maar let wel op, waarschuwt hij. "het ging hier om patiënten bij wie de kanker al operatief was verwijderd. Daardoor is dit nog niet hét bewijs dat de klinische effecten substantieel zijn. We hebben nu grotere studies nodig. Want de aanwijzingen dat deze aanpak effect heeft, zijn wel degelijk sterk."

Op termijn moet de behandeling opgaan voor meer kankers, stellen de onderzoekers.