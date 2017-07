Ook in buitenland interesse in zaak tegen tabaksindustrie

Verschillende antirookorganisaties en juristen uit de zeventien landen kwamen vorige week bij elkaar om zich te laten voorlichten door advocaat Bénédicte Ficq, die in Nederland een zaak aanspande namens twee ex-rokers, KWF Kankerbestrijding en andere organisaties.

Nederland is het eerste land ter wereld waar een strafzaak tegen de tabaksindustrie is aangespannen. Rechtszaken werden wel vaker aangespannen, maar dan betrof het altijd civiele zaken.

"De tabaksproducent betaalt dan om van de zaak af te zijn", zegt Ficq in het AD. "Maar een strafzaak, waarbij het OM de tabaksproducenten vervolgt voor moord, doodslag of mishandeling, is er nog nooit geweest."

Sjoemelsigaret

Ficq stelt dat rokers worden voorgelogen over de werkelijke schade die een sigaret kan veroorzaken en spreekt daarbij over de "sjoemelsigaret": sigaretten die zijn voorzien van kleine gaatjes, waardoor meetapparatuur een lagere concentratie schadelijke stoffen meet dan iemand daadwerkelijk binnenkrijgt.

"Met name het verhaal van de sjoemelsigaret sloeg op de bijeenkomst in Gènève in als een bom", zegt Ficq. "Iedereen denkt ineens: hé, dat levert bij ons ook strafbare feiten op."