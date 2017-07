'Genen kunnen rol spelen bij ontstaan ptss'

Veerkracht in het dna lijkt een van de bepalende factoren bij het ontstaan van ptss na heftige gebeurtenissen, zo blijkt uit onderzoek onder Afghanistan-veteranen.

Voor het onderzoek, dat werd gepubliceerd in Molecular Psychiatry, werden 93 Nederlandse veteranen langdurig gevolgd. Van hen werden bloedmonsters afgenomen.

"In deze studie konden wij via het Ministerie van Defensie beschikken over bloedmonsters van militairen van zowel voor als na blootstelling aan de oorlog in Afghanistan", zegt hoofdonderzoeker Bart Rutten van de Universiteit Maastricht in de Volkskrant.

"Deze studie biedt daarom veel meer zekerheid over het verband tussen de traumatische ervaring en de veranderde manier waarop de genen tot expressie komen."

Epigenetica

Rutten vermoedt dat de verwerking van traumatische gebeurtenissen op het krijgen van ptss via epigenetische aanpassingen verloopt. Epigenetica bestudeert de invloed van omkeerbare erfelijke veranderingen die optreden in het gedrag van een cel zonder wijzigingen in de sequentie van het dna in de celkern.

Bij alle militairen die traumatische ervaringen hadden, was de expressie van een aantal genen die een rol spelen bij stress veranderd. Bij militairen met ptss waren de adaptieve epigenetische veranderingen echter minder groot dan bij militairen zonder ptss.