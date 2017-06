'Regisseur' kan hulp aan verward persoon versnellen

Het team, dat wordt geleid door oud-burgemeester Onno Hoes, zegt in Trouw dat verwarde mensen soms erg lang moeten wachten op hulp. De betrokken instanties werken niet altijd goed samen, met vertraging tot gevolg.

Een zogenoemde "regisseur" kan in zo'n geval zorgen voor bijvoorbeeld een tijdelijke opvang of een voorschot op een uitkering, wanneer er sprake is van een huurschuld. Wie deze persoon is, mag worden bepaald door gemeentes en andere instanties.

Werkende aanpak

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag is opgericht met als doel om alle gemeenten en regio's per 1 oktober 2018 te laten beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Het team adresseert knelpunten bij de juiste partijen, verbindt de partijen en monitort de voortgang. Het eindrapport van het team wordt volgend jaar gepresenteerd.

In 2016 ontving de politie zo'n 75.000 meldingen van mogelijk verwarde personen. In 2015 waren dit ruim 65.000 meldingen. Sinds 2011 stijgt dit aantal elk jaar met ongeveer 13 procent.