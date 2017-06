'PTSS bij kinderen binnen paar uur succesvol te behandelen'

Dat zeggen de Universiteit van Amsterdam (UvA) en GGZ Rivierduinen donderdag na onderzoek, dat gepubliceerd is in het Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Bij EMDR-therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) moeten patiënten aan hun trauma denken terwijl ze tegelijk ritmische oogbewegingen maken. Bij schrijftherapie zet de patiënt zijn trauma op papier.

Klinisch psycholoog Carlijn de Roos en haar collega's vergeleken het effect van EMDR met dat van schrijftherapie bij 103 kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar die eenmalig getraumatiseerd waren, bijvoorbeeld door een verkeersongeluk, verkrachting of fysiek geweld. Bij beide behandelingen wordt een confrontatie aangegaan met de traumatische herinnering zonder voorbereidende sessies.

"EMDR en schrijftherapie waren even effectief in het verminderen van posttraumatische stressreacties, angst- en depressieve klachten en gedragsproblemen", zegt De Roos. "Bovendien bleek dat de benodigde behandeltijd kort is en daardoor veel minder kostbaar."

De onderzoekers hielden met een stopwatch de duur van de traumabehandelingen bij. Daaruit kwam naar voren dat bij EMDR het effect sneller werd bereikt (gemiddeld in 2 uur en 20 minuten) dan met schrijftherapie (gemiddeld 3 uur en 47 minuten). "Het allerbelangrijkst is dat de resultaten blijvend waren, zo wees de follow-upmeting na een jaar na behandeling uit", aldus De Roos.

Doorverwijzen

Zo'n 16 procent van alle kinderen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, ontwikkelt PTSS. "Kinderen met PTSS die niet worden behandeld, lijden onnodig, ontwikkelen steeds meer problemen en lopen verhoogd risico om opnieuw getraumtiseerd te worden", zegt De Roos. "De uitdaging voor het veld is om zo snel mogelijk symptomen van PTSS te herkennen en direct door te verwijzen voor evidence-based traumabehandeling."

Volgens De Roos moet nu in vervolgonderzoek worden gekeken naar de effecten van EMDR en schrijftherapie bij kinderen met PTSS-symptomen na een chronisch trauma met complexe problematiek, en bij kinderen onder de 8 jaar.