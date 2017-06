'Komende twintig jaar twee tot vijf keer zoveel huidkankerpatiënten'

Dat staat in een donderdag verschenen rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Onverstandig zongedrag is de belangrijkste oorzaak voor de forse toename. Ook de vergrijzing en de aantasting van de ozonlaag spelen mee, maar in mindere mate.

Jaarlijks krijgen meer dan 51.000 mensen in Nederland te horen dat ze huidkanker hebben. Ruim 900 huidkankerpatiënten overlijden aan de gevolgen ervan. Bij ongeveer 5.500 mensen wordt jaarlijks een melanoom, de kwaadaardigste vorm van huidkanker, vastgesteld. Volgens het RIVM is Nederland in Europa een van de landen waar huidkanker het vaakst voorkomt.

Het aantal mensen met huidkanker is sinds 1990 verviervoudigd. De laatste jaren steekt de ziekte vooral de kop op bij de generaties die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw onbekommerd gingen zonnen in de felle zon.

Kosten

Het RIVM schat dat de kosten van de medische behandeling van huidkanker jaarlijks rond de 300 miljoen euro bedragen. Ook deze kosten zullen de komende jaren vermoedelijk fors toenemen.

Om het risico van huidkanker te verminderen wordt aanbevolen om je goed in te smeren met zonnebrandcrème, bedekkende kleding te dragen en de schaduw op te zoeken zodat de huid niet verbrandt. Maar de zon helemaal mijden is ook niet wenselijk omdat het zonlicht de voornaamste bron is van vitamine D. Deze vitamine is essentieel voor gezonde botten en spieren, aldus het RIVM.