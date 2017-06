'Record oudste mens sneuvelt binnen vijftig jaar'

Gezondheid 'Ideale leeftijd om te beginnen met seks bestaat niet' 64 x gedeeld De gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen aan seks is gestegen. Is het goed dat jongeren later aan seks beginnen? En bestaat er zoiets als een ideale leeftijd om aan seks te beginnen? NU.nl ging over de resultaten van het onderzoek in gesprek met seksuologe Astrid Kremers van sexuoloog.nl en directeur Ton Coenen van kenniscentrum seksualiteit Rutgers.