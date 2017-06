Nieuw landelijk systeem voor controle op aantal verwekkingen zaaddonor

In een interview met het AD kondigt Joop Laven, voorzitter van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB), het nieuwe systeem aan.

De maatregel is een reactie op de ophef dat is ontstaan nadat grote groepen kinderen erachter kwamen dat zij dezelfde verwekker hebben.

Officieel mogen met het zaad van een donor maximaal 25 kinderen worden verwekt. Echter, in verschillende klinieken als Bijdorp in Barendrecht en ziekenhuis Rijnstate in Arnhem werd deze norm in het verleden overschreden.

Registratie

Inmiddels zijn alle klinieken verplicht om elke behandeling te registreren bij de SDKB, maar deze worden niet uitgewisseld tussen de centra. Donoren kunnen zich daarom nog altijd inschrijven bij meerdere spermabanken en meer dan 25 kinderen verwekken.



In het nieuwe systeem moet dat worden voorkomen. De SDKB kan direct zien of een donor al elders geregistreerd staat en hoeveel kinderen met zijn zaad zijn verwekt.



"Als een donor zich in Maastricht meldt en in Utrecht al 25 kinderen blijkt te hebben, kan hij niet verder. Het systeem sluit en hij kan nooit meer donor worden", aldus de voorzitter van de SDKB.