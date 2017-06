Meer mensen met soa's geconstateerd bij poli's GGD

Wel verschilt het percentage gevonden soa's aanzienlijk per GGD-regio. Opvallend is verder dat het aantal soa-consulten bij huisartsen het afgelopen jaar afnam, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM.

Het afgelopen jaar lieten meer dan 143.000 mensen zich testen op een seksueel overdraagbare aandoening; 5 procent meer dan het jaar daarvoor. Het percentage bij wie een soa werd vastgesteld nam toe van 17,2 naar 18,4 procent.

"Onder de risicogroepen die de GGD bezoeken, zoals mannen die seks hebben met mannen, sekswerkers en jongeren onder de 25 jaar, worden soa's duidelijk vaker en sneller opgespoord", zegt Hanna Bos, arts bij Soa Aids Nederland.

"Bij één op de vijf bezoekers wordt nu een soa vastgesteld. Mensen die niet meer bij de soa-poli's terechtkunnen, lijken zich echter niet altijd bij de huisarts te melden. Dat is hoogst zorgelijk. Toegang voor iedereen tot kwalitatieve goede en laagdrempelige soa-zorg komt hiermee in gevaar", aldus Bos.

Soa-beleid

Het nieuwe soa-beleid van de GGD betekent dat niet iedereen er meer terecht kan om zich te laten testen; sommigen worden terugverwezen naar de huisarts. Het was daarom de verwachting dat het aantal soa-consulten bij huisartsen zou toenemen, maar dat wordt niet bevestigd door de cijfers.

Een mogelijke reden daarvoor is dat mensen voor een soa-test bij de huisarts een beroep moeten doen op hun eigen risico en er daarom vanaf zien. Verder is het kopen van online soa-testen populairder geworden, hoewel RIVM en Soa Aids Nederland waarschuwen dat deze vaak niet betrouwbaar zijn.

Regionale verschillen

Het is voor het eerst dat het RIVM ook keek naar regionale verschillen bij soa-poli's van de GGD. Chlamydia is de meest voorkomende soa en het vindpercentage is het hoogst in onder meer de regio Groningen. Hepatitis B wordt relatief het vaakst vastgesteld in de regio Drenthe.

Andere soa's worden vaker gevonden bij mannen die seks hebben met mannen en de vindpercentages verschillen per regio. Zo wordt gonorroe vaker geconstateerd in de regio IJsselland en syfilis in de regio Utrecht. Nieuwe hiv-diagnoses worden het vaakst gesteld in Amsterdam en Rotterdam.

Onderzoek

Afgelopen week bleek uit grootschalig onderzoek van het Kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers en Soa Aids Nederland dat Nederlandse jongeren in vergelijking met vijf jaar geleden later aan seks beginnen. Uit dat onderzoek bleek ook dat ruim 40 procent van de jongeren geen condoom gebruikt bij een onenightstand.

Bij de eerste keer seks gebruikt 70 procent een condoom, maar daarna neemt het gebruik sterk af. Als jongeren die een sekspartner hebben, stoppen met het gebruik van condooms, laat driekwart van de jongens en twee derde van de meisjes zich niet testen op geslachtsziekten.