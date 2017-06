Minister Schippers laat besluit PrEP over aan Gezondheidsraad

Dat blijkt donderdag uit antwoorden op Kamervragen van D66. De Gezondheidsraad zal pas in 2018 advies geven over het preventiemiddel.

Dit tot teleurstelling van het Aidsfonds, omdat het middel in die tijd honderden nieuwe hiv-infecties zou kunnen voorkomen. Het middel wordt ook door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen als preventiemiddel. In onder meer Amerika, Canada, Kenia en België wordt PrEP al vergoed.

"Het is onverantwoord om nog langer te wachten met PrEP. Minister Schippers kiest voor de formele weg en wil eigen advies, terwijl we elke dag die we wachten ongeveer 1 hiv-infectie kunnen voorkomen door PrEP in te zetten", zegt Louise van Deth, directeur van het Aidsfonds.

Schrijnend

"Het is bijzonder schrijnend dat de minister hier geen oog voor heeft. Nederland was ooit voorloper in de bestrijding van hiv/aids met pragmatische en effectieve maatregelen. Deze positie raakt Nederland kwijt."

Volgens onderzoek kan PrEP in Nederland leiden tot een daling van 25 procent van het aantal hiv-infecties. Rapportages uit steden als Londen, waar PrEP wordt ingezet, laten dalingen van wel 40 procent zien.

Eerder bewees onderzoek van het Erasmus MC en het AMC al dat de hiv-preventiepil PrEP de komende tien jaar tussen de 1.000 en 2.500 nieuwe hiv-infecties kan voorkomen.