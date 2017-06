Borstvoeding geven zou kans op hartaanval en beroerte bij moeder verkleinen

Hoe langer een vrouw borstvoeding geeft, hoe groter het gezondheidsvoordeel lijkt te zijn, zeggen onderzoekers naar aanleiding van een studie die is gepubliceerd in het Journal of the American Heart Association.

Volgens het onderzoek hebben vrouwen die twaalf maanden lang borstvoeding geven bijna 10 procent minder risico lopen op een hartziekte of beroerte later in hun leven.

Voor de studie keken onderzoekers van Oxford University, de Chinese Academy of Medical Sciences en Peking University naar data van 289.573 Chinese vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 51 jaar.

Chinese vrouwen geven gemiddeld twaalf maanden borstvoeding, terwijl vrouwen in het westen dat meestal zo'n zes maanden doen.

Bijna alle vrouwen waren moeder en geen van hen had hart- en vaatziekten bij het begin van de studie. Acht jaar later waren er 16.671 gevallen van coronaire hartziekten (waaronder hartaanvallen) en 23.983 beroertes. Vergeleken met vrouwen die nooit borstvoeding gaven, liepen vrouwen die dat wél deden een verminderd risico van 9 procent op een hartziekte en een verminderd risico van 8 procent op een beroerte.

Twee jaar borstvoeding

Vrouwen die minimaal twee jaar borstvoeding gaven, liepen een verminderd risico van 18 procent op een hartziekte en een verminderd risico van 17 procent op een beroerte vergeleken met vrouwen die nooit borstvoeding gaven.

Mogelijk kunnen de gezondheidsvoordelen worden verklaard door een snellere "reset" van het metabolisme van vrouwen na een zwangerschap, aldus hoofdonderzoeker Sanne Peters.

"Een zwangerschap heeft grote invloed op de stofwisseling van vrouwen, aangezien ze vet opslaan voor de energie die nodig is voor de groei van haar baby en voor het geven van borstvoeding zodra de baby geboren is."

"Het geven van borstvoeding zou het opgeslagen vet sneller en vollediger kunnen elimineren", zegt ze tegen Daily Mail.