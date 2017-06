Ministerie stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor aanpak ziekte van Lyme

Gezondheid 'Geen richtlijnen maar goede zorg moet centraal staan' 46 x gedeeld De Raad voor Volkgezondheid en Samenleving (RVS) pleit voor meer context in wetenschappelijk onderzoek. Volgens de raad is "het accent in de zorg teveel komen te liggen op externe verantwoording, transparantie, standaardisatie en controle".