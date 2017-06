Persoonlijke medicatie volgens RIVM lastig toepasbaar

Dat concludeert het RIVM in een dinsdag verschenen onderzoek.

De aandacht voor op maat gemaakte medicijnen neemt sterk toe in de medische wereld. Dat komt omdat het steeds duidelijker wordt dat veel factoren samen bepalen of iemand goed reageert op een medicijn of niet.

"Eerst moet gefundeerd worden aangetoond dat therapie op maat nuttig is en moeten artsen daarvan worden overtuigd'', aldus het RIVM. Daarbij is er volgens het instituut nog veel onduidelijk over regelgeving en richtlijnen rond gepersonaliseerde medicijnen.

Op maat

Met op maat gemaakte geneesmiddelen worden patiënten behandeld op basis van hun persoonlijke kenmerken, zoals erfelijke eigenschappen. Sommigen hebben door die eigenschappen een grotere kans op ernstige bijwerkingen van bepaalde medicijnen.

Anderen zijn veel gevoeliger voor een medicijn en hebben daardoor een andere dosis nodig. "De mogelijkheden zijn er, maar in de praktijk loopt het nog niet zo’n vaart'', aldus het RIVM.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Het RIVM pleit onder andere voor meer onderzoek naar de effectiviteit van op maat gesneden geneesmiddelen.