Xtc-vergiftiging is afgelopen jaren ernstiger geworden

Er waren tussen de jaren 2009 en 2015 bijna 8.400 xtc-gerelateerde incidenten, wat een derde is van het totaal aantal drugsincidenten. In 2009 had 7 procent van de patiënten op de EHBO-posten een matige of ernstige xtc-intoxicatie en dit is gestegen tot 28 procent in zowel 2014 als 2015.

Het aandeel van incidenten na gebruik van ecstasy op de EHBO-posten van feesten steeg tussen 2009 en 2013: van 39 procent in 2009 tot 62 procent in 2013. Vanaf 2014 is het aandeel incidenten weer gedaald, naar 56 procent in 2014 en 51 procent in 2015.

Deze data werden verkregen uit de Monitor Drugsincidenten, samengesteld uit data van ambulancediensten, afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH), (stads)ziekenhuizen en politieartsen in acht regio’s en EHBO-posten van grootschalige evenementen.

Nog hoger

Trimbos-onderzoeker Esther Croes zegt tegen NRC dat de werkelijke aantallen nog hoger liggen, omdat er maar twee politiediensten zijn die het Trimbos van cijfers voorziet. Daarbij "levert slechts een fractie van de SEH’s gegevens".

Uit het rapport van het Trimbos-instituut blijkt tevens dat tussen de jaren 2006 en 2015 er per jaar gemiddeld 7,5 doden vielen door xtc-gebruik. 21 sterfgevallen zijn door het gebruik van de drug veroorzaakt, bij 47 gevallen droeg het middel bij aan de dood.

Aanleiding voor het onderzoek was dat er de afgelopen jaren meer xtc-pillen verspreid werden met een mdma-waarde van 150 milligram per pil, wat een verdubbeling is ten opzichte van de jaren negentig. Ook steeg het aantal ernstige incidenten met xtc.

Het instituut had opdracht gekregen de gevolgen van xtc-gebruik in kaart te brengen van een bezorgde staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid). De uitkomsten bevestigen dat ecstasy bepaald geen onschuldig middel is, schreef Van Rijn donderdag aan de Tweede Kamer.

Incompleet

Croes laat aan NRC weten dat de sterftecijfers "totaal incompleet" zijn. Ze pleit daarom voor een landelijke registratie.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat mensen niet graag hun slechte ervaringen met xtc delen. Gebruikers schamen zich of durven het niet met vrienden te bespreken.

Daarnaast weten veel mensen niet dat er bij xtc ook een risico bestaat dat het misgaat. Het instituut waarschuwt daarom ook: of je nu een ervaren gebruiker bent of niet, elke xtc-gebruiker kan als gevolg van de drug iets ernstigs meemaken of hieraan overlijden.

Verder bleek dat 97 procent van de Nederlanders het afgelopen jaar geen xtc heeft gebruikt. Ook daalde het aantal lichte xtc-incidenten.

Xtc is na wiet de populairste drug. Bijna een miljoen Nederlanders hebben het middel wel eens geslikt, becijferde het instituut in 2015. Artsen waarschuwen al langer voor onder andere oververhitting en hartklachten.