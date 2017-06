Jonge Nederlanders hoog in lijst drugsgebruik Europa

Wat betreft cocaïne- en cannabisgebruik staat Nederland respectievelijk tweede en zesde op de ranglijst.

Dat blijk uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van het Europese Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA). Voor het eerst zijn daarin landenrapporten opgenomen.

Gemiddeld 6,6 procent van de mannen en vrouwen van 15 tot 34 gebruikte ecstasy, fors meer dan nummer twee Ierland (4,4 procent). Van de mannen in die leeftijdsgroep was dat in Nederland zelfs 8,5 procent. Ook in het amfetaminegebruik (ruim 3 procent) is het verschil met de nummer twee, Estland, groot.

Wat betreft het aantal drugsdoden staat Nederland in de middenmoot, met ruim zestien per miljoen inwoners. In de Europese drugsmarkt wordt jaarlijks minstens 24 miljard euro omgezet.