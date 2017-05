'Levensverwachting hiv-patiënt flink verbeterd door medicijnen'

Hiv-patiënten leven nu negen (vrouwen) tot tien jaar (mannen) langer dan mensen die twintig jaar geleden aan een behandeling begonnen, concluderen onderzoekers in het medische vakblad The Lancet.

Deze verbetering in de levensverwachting komt volgens de wetenschappers door de moderne combinatie medicijnen: die bevat minder giftige stoffen.

De moderne hiv-remmers hebben daarmee minder zware bijwerkingen. Door de combinatietherapie van hiv-remmers zijn er bovendien meer opties als zich resistentie voordoet.

Verzameling

In de studie werd gekeken naar de verzamelde gegevens uit achttien onderzoeken die werden uitgevoerd in Europa en Amerika. In totaal ging het om een onderzoekspopulatie van 88.504 patiënten met hiv, die tussen 1996 en 2010 begonnen met hun behandeling.

Daarbinnen werd gekeken naar twee groepen, gebaseerd op het jaar waarin zij het traject ingingen. Van de mensen die tussen 2008 en 2010 begonnen met de gecombineerde hiv-remmers, stierven er veel minder in de eerste drie jaar dan in de groep patiënten die daarvóór begon met de behandeling.

In de gehele populatie nam het aantal sterfgevallen dat specifiek aan aids kon worden toegeschreven gedurende de onderzochte periode af. Ook dat zou volgens de wetenschappers kunnen komen door de effectievere medicatie: de moderne variant herstelt het immuunsysteem beter.

Om het beeld dat uit de vergelijkende studie naar voren komt, duidelijk weer te geven, geven de auteurs het voorbeeld van een hypothetische twintiger: als die in 2008 begint met de behandeling, wordt hij tegen de zeventig jaar oud. Dat ligt weliswaar iets onder de gemiddelde levensverwachting voor mannen in de VS en Europa, maar het is "een enorme stap voorwaarts", aldus hoofdonderzoeker Adam Tricky (University of Bristol).

Vergrijzende patiënt met hiv

Een belangrijke kanttekening is volgens hem wel dat deze verbetering niet geldt voor iedereen met hiv. Mensen met hiv die daarnaast ook drugsverslaafd zijn (en door het gebruik van besmette naalden hiv kregen), maakten als populatie niet deze verbetering door.

De auteurs benadrukken in de publicatie ook dat er nog geen genezing is voor aids: de patiënt kan niet stoppen met de remmers. "Juist voor de groepen patiënten die nog niet profiteren van de verbeterde medicatie, moeten we hard werken het stigma van hiv en aidste beslechten", zegt Trickey.

De gezondheidzorg ziet volgens hem een nieuwe groep patiënten tegemoet: de hiv-positieve oudere.