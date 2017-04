Wetenschappers testen stierensperma voor behandeling van kanker

De Volkskrant meldt dat de spermacel gevuld wordt met een medicijn dat wordt afgeschermd met een klein helmpje. Door sturing van magneetvelden wordt de spermacel naar een kankercel geleid. Zodra de kankercel bereikt is klapt het helmpje open en brengt de spermacel het medicijn binnen.

Het Duitse onderzoeksteam van het Instituut voor Integratieve Nanowetenschap van IFW Leipzig in Dresden en de Technische Universiteit van Chemnitz, denkt dat de behandeling geschikt is om ooit tumoren en andere aandoeningen in het vrouwelijke voortplantingskanaal te behandelen.

Spermacellen zijn van nature gemaakt om te overleven in het vrouwelijk voortplantingskanaal en gespecialiseerd in het bezorgen van ladingen in andere cellen.

De onderzoekers hebben ontdekt dat door een ijzerhoudend helmpje de spermacellen kunnen worden bestuurd met magneetvelden.

Hoofdonderzoeker Oliver Schmidt zegt in de Volkskrant dat de aanpak in theorie minder bijwerkingen geeft. "Het onderzoek is nog in een zeer vroeg stadium en proeven op menselijke patiënten zijn nog ver weg", onderstreept hij. "Maar de voordelen van spermacellen als medicijndragers zijn opmerkelijk. En we zijn opgetogen dat we de precieze besturing van de cellen hebben kunnen aantonen."