Opnieuw toename in aantal mensen met een soa

Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Thermometer seksuele gezondheid 2017 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Hierin staan gegevens over soa's en hiv onder hoogrisicogroepen in Nederland. In totaal werden er meer dan 143.000 soa-tests gedaan het afgelopen jaar. Dat zijn er 5 procent meer dan het voorgaande jaar. Bij 18,4 procent werd daadwerkelijk een of meerdere soa's aangetroffen.

In het voorgaande jaar had 17,2 procent van de geteste mensen een seksueel overdraagbare ziekte.

Druiper

Ook het aantal gonorroe-infecties steeg opnieuw, met 13 procent tot 6092. Die toename werd vooral veroorzaakt door mannen die seks hebben met mannen. Ook syfilis en LGV, een agressieve variant van chlamydia, komt bij deze groep volgens het RIVM steeds vaker voor. Het aantal vastgestelde hiv-besmettingen bedroeg vorig jaar 285, vrijwel gelijk vergeleken met een jaar eerder.

Chlamydia is de meest voorkomende soa in Nederland. De ziekte veroorzaakt ontstekingen in de slijmvliezen van de geslachtsdelen en/of de anus. De aandoening, die onder meer een branderig gevoel bij het plassen kan veroorzaken, is goed te behandelen met pillen.

Chlamydia is zeer besmettelijk. Bij onveilige seks (zonder condoom) is de kans op verspreiding volgens deskundigen groot.