Vergrijzing en griepepidemie leiden tot meer sterfgevallen in winter

Gezondheid 'Kwart sterfte jonge kinderen wereldwijd door vervuilde leefomgeving' 57 x gedeeld Een kwart van de sterfte van kinderen onder de vijf jaar wereldwijd is te wijten aan een ongezonde of vervuilde leefomgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om vies drinkwater, luchtvervuiling, meeroken of slechte hygiëne.